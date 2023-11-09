Сколько зарабатывают футбольные комментаторы в Украине: сумма вас удивит

Роман Тимощук работал с Megogo до марта 2023 года

Комментатор Роман Тимощук рассказал, сколько получают в Украине спортивные дикторы за один футбольный матч. В прошлом году украинский комментатор прославился, работая на двух футбольных матчах одновременно в прямом эфире.

Соответствующее заявление Тимощука приводит Tribuna.com. Роман рассказал, что медиа-платформа megogo платит комментаторам за матч 750 грн, а Setanta Sports — около 1400 грн. Кроме того, расценки меняются, когда футбольный клуб приглашает комментатора на работу.

– Правда ли, что комментаторы MEGOGO получают 750 гривен за матч?

– Да. В футбольной сфере это ни для кого не секрет. По крайней мере, так было. Не знаю, как сейчас. Но для футбольного сообщества, для всех, кто связан с телевидением, с комментаторством, это не секрет. Не знаю, изменилась ли их политика сейчас, потому что я не поддерживаю ни с кем контакты, кроме Роберто [Моралеса].

– Выходит, что сейчас в Украине комментаторам мало платят?

– Зависит от работодателя. Если брать MEGOGO, то это низ рынка. Setanta, к примеру, платит больше.

– Сколько?

– Кажется, 40 долларов или 40 евро. Точно не помню, я там не работал, но, кажется, примерно такие суммы. Выходит где-то в два раза больше. Если комментатора приглашает определенный клуб, как "Кривбасс", например, то там другие расценки. У каждого они свои. Это уже как договоришься, — сказал Тимощук.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе российского комментатора во время матча сборных.

Напомним, украинский комментатор Сергей Лукьяненко перед матчем "Спартака" (Москва) в октябре 2021 года обратился к телезрителям с патриотической речью.