Нападник збірної України зацікавив великий європейський клуб

Футболіст чудово адаптувався в Іспанії

Іспанський "Атлетико" цікавиться форвардом "Жирони" та збірною України Артемом Довбиком, який блискуче стартував у Ла Лізі сезону 2023/24.

Про це повідомляє El Gol Digital. За інформацією джерела, Артем потрапив до сфери інтересів мадридського гранда.

Видання відзначає великий внесок Довбика в успіх "Жирони" — каталонці зараз лідирують у першості Ла Ліги. Крім того, вже називається ціна, яку Матрацники готові віддати за нападника. Повідомляється, що після закінчення сезону 2023/24 "Атлетіко" доведеться заплатити за Артема 30 млн євро, що набагато більше за суму, яку "Жирона" віддала за українця (8 млн євро).

26-річний Довбик у поточній кампанії забив 7 голів та віддав 5 асистів на клубному рівні за Дніпро-1 та "Жирону" у 15 іграх. Transfermarkt оцінює гравця, контракт якого з "Жироною" діє до літа 2028 року, у 15 млн євро.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату Іспанії "Жирона" обіграла "Осасуну", на рахунку Довбика дубль з асистів та гол. Раніше Артем віддав гольовий пас у Кубку Іспанії.