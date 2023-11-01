Довбик віддав "асист року" у Кубку Іспанії (відео)

Команда українців крокує далі у турнірі

У середу, 1 листопада, "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграла проти "Сан-Роке" у 1/64 фіналу Кубка короля. Напередодні каталонська команда дотиснула "Сельту" в 11 турі Ла Ліги сезону 2023/24.

Поєдинок, що проходив на Estadio Ciudad de Lepe у Лепі, завершився мінімальною перемогою "Жирони" з рахунком 2:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Основні події матчу розвивалися у другому таймі. Команди обмінялися голами на початку другої половини, а вирішальний гол був забитий на 8 компенсованій хвилині. Цікаво, що автором гольової передачі став Довбик, який у центрі поля втратив м’яч. У підсумку Савіо підхопив круглого та забив чудовий соло гол. У мережі жартують, що українець віддав "передачу року".

Відео асиста Довбика у матчі "Сан-Роке" — "Жирона":

Додамо, що Довбик вийшов на заміну на 75 хвилині, а Циганков відіграв весь матч.

Раніше повідомлялося, що "Жирона" в рамках матчу 10-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 обіграла "Альмерію" з рахунком 5:2, переможний дубль у цій грі записав на свій рахунок Довбик.