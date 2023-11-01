Довбик отдал "ассист года" в Кубке Испании (видео)

Команда украинцев шагает дальше в турнире

В среду, 1 ноября, "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграла против "Сан-Роке" в 1/64 финала Кубка короля. Накануне каталонская команда дожала "Сельту" в 11-м туре Ла Лиги сезона 2023/24.

Поединок, проходивший на Estadio Ciudad de Lepe в Лепе, завершился минимальной победой "Жироны" со счетом 2:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Основные события матча развивались во втором тайме. Команды обменялись голами в начале второй половины, а решающий гол был забит на 8-й компенсированной минуте. Примечательно, что автором голевой передачи стал Довбик, который в центре поля потерял мяч. В итоге Савио подхватил круглого и забил прекрасный соло гол. В сети шутят, что украинец отдал "передачу года".

Видео ассиста Довбика в матче "Сан-Роке" — "Жирона":

Добавим, что Довбик вышел на замену на 75-й минуте, а Цыганков отыграл весь матч.

Ранее сообщалось, что "Жирона" в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 обыграла "Альмерию" со счетом 5:2, победный дубль в этой игре записал на свой счет Довбик.