Довбик за 4 минуты оформил дубль в чемпионате Испании (видео)

Украинский форвард принес своей команде победу

В воскресенье, 22 октября, "Жирона" в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 принимала "Альмерию".

Встреча, проходившая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась со счетом 5:2 в пользу "Жироны". Об этом сообщает "Телеграф".

Основные события в матче развивались в первом тайме. Аутсайдеры Ла Лиги сенсационно дважды забили в дебюте встречи усилиями Лео Баптистана, после чего "Жирона" включилась и совершила камбэк. Сначала голом отметился Иван Мартин. Затем в течение 4 минут Артем Довбик дважды огорчал вратаря "Альмерии". Во втором тайме хозяева добили уставших гостей — забивали Савио и Кристиан Стуани.

Полный видеообзор матча "Жирона" — "Альмерия" будет доступен здесь позднее.

Напомним, в прошлом туре испанского первенства "Жирона" минимально одолела "Кадис" (1:0), а "Альмерия" крупно проиграла "Атлетику" Бильбао (0:3). До этого команда Довбика и Цыганкова без шансов уступила "Реалу" (0:3) в битве за первое место в Примере.

Добавим, на днях Довбик забил победный гол за сборную Украины в матче отбора на чемпионат Европы-2024 против Мальты (3:1).