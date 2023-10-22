Довбик за 4 хвилини оформив дубль у чемпіонаті Іспанії (відео)

Український форвард приніс своїй команді перемогу

У неділю, 22 жовтня, "Жирона" у рамках матчу 10-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 приймала "Альмерію".

Зустріч, що проходила у Жироні на стадіоні "Монтіліві", завершилася з рахунком 5:2 на користь "Жирони". Про це повідомляє "Телеграф".

Основні події у матчі розвивалися у першому таймі. Аутсайдери Ла Ліги сенсаційно двічі забили у дебюті зустрічі зусиллями Лео Баптістана, після чого "Жирона" увімкнулась і зробила камбек. Спочатку голом відзначився Іван Мартін. Потім протягом 4 хвилин Артем Довбик двічі засмучував воротаря Альмерії. У другому таймі господарі добили втомлених гостей — забивали Савіо та Крістіан Стуані.

Повний відеоогляд матчу "Жирона" — "Альмерія":

Нагадаємо, минулого туру іспанської першості "Жирона" мінімально здолала "Кадіс" (1:0), а "Альмерія" програла "Атлетику" Більбао (0:3). До цього команда Довбика та Циганкова без шансів поступилася "Реалу" (0:3) у битві за перше місце у Прімері.

Додамо, Довбик забив переможний гол за збірну України в матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Мальти (3:1).