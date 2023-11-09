Нападающий сборной Украины заинтересовал большой европейский клуб

Футболист отлично адаптировался в Испании

Испанский "Атлетико" интересуется форвардом "Жироны" и сборной Украины Артемом Довбиком, который блестяще стартовал в Ла Лиге сезона 2023/24.

Об этом сообщает El Gol Digital. По информации источника, Артем попал в сферу интересов мадридского гранда.

Издание отмечает большой вклад Довбика в успех "Жироны" — каталонцы на данный момент лидируют в первенстве Ла Лиги. Кроме того, уже называется цена, которую Матрасники готовы отдать за нападающего. Сообщается, что по окончании сезона 2023/24 "Атлетико" придется заплатить за Артема 30 млн евро, что намного больше за сумму, которая "Жирона" отдала за украинца (8 млн евро).

26-летний Довбик в текущей кампании забил 7 голов и отдал 5 ассистов на клубном уровне за Днепр-1 и "Жирону" в 15 играх. Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого с "Жироной" действует до лета 2028 года, в 15 млн евро.

Напомним, в последнем матче чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Осасуну", на счету Довбика дубль из ассистов и гол. Ранее Артем отдал голевой пас в Кубке Испании.