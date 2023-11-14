Не Луческу єдиним: в українському футболі назріває ще одна тренерська відставка

Минай йде на останньому місці і не має жодної перемоги

В українській Прем’єр-лізі незабаром ще одна команда може залишитися без головного тренера. Цього разу йдеться про "Минай".

Як повідомляє "ТаТоТаке", нинішній наставник команди Володимир Шаран близький до звільнення. Це пов’язано з тим, що "Минай" повністю провалив поточний сезон.

За інформацією, найближчим часом керівництво клубу офіційно оголосить про припинення співпраці з фахівцем.

"Керівництво клубу розмірковує над тим, щоб використати вікно для матчів збірної з метою пошуку нового головного тренера", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за підсумками 14 зіграних турів у чемпіонаті України "Минай" йде на останньому місці і не має жодної перемоги. Команда набрала шість очок і відстає від 12-го рядка, що дає право на збереження прописки в УПЛ, на сім балів.

Володимир Шаран став головним тренером команди із Ужгорода у січні 2022 року. Минулого сезону під його керівництвом "Минай" фінішував на 10-му рядку турнірної таблиці.

Цікаво, що у жовтні вже відбулися дві гучні тренерські відставки у чемпіонаті України. Київське "Динамо" залишив Мірча Луческу, а луганська "Зоря" звільнила Валерія Кривенцова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після Луческу "Динамо" очолив легендарний футболіст команди.