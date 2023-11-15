"Он козел": в россии "возбудились" из-за скандального интервью известного футболиста

российские спортсмены вынуждены покидать страну

Откровенное интервью бывшего игрока сборной россии по футболу Василия Березуцкого, сбежавшего в Испанию, не осталось без внимания на его родине. За слова о том, что российским футболистам лучше уезжать из страны, его уже начали оскорблять.

Ответить Березуцкому взялась глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. В интервью российским СМИ она назвала бывшего футболиста "козлом".

Причиной для оскорблений стали слова Березуцкого о том, что российским спортсменам нужно уезжать в другие страны, если они хотят добиваться прогресса.

"Козел он. Что могу сказать? Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить", — сказала она.

К слову, в комментариях большинство российских болельщиков заступились за футболиста.

Как известно, спортсменов из рф отстранили от международных турниров из-за того, что их страна начала кровавую войну против Украины. После этого из страны начался массовый побег спортсменов.

Интересно, что сам Березуцкий еще в первый день полномасштабной войны осудил действия россии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в немилость в рф попала легендарная спортсменка Елена Исинбаева.