Укр

"Он козел": в россии "возбудились" из-за скандального интервью известного футболиста

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Елена Вяльбе уже получила свою порцию критики
Елена Вяльбе уже получила свою порцию критики. Фото росСМИ

российские спортсмены вынуждены покидать страну

Откровенное интервью бывшего игрока сборной россии по футболу Василия Березуцкого, сбежавшего в Испанию, не осталось без внимания на его родине. За слова о том, что российским футболистам лучше уезжать из страны, его уже начали оскорблять.

Ответить Березуцкому взялась глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. В интервью российским СМИ она назвала бывшего футболиста "козлом".

Причиной для оскорблений стали слова Березуцкого о том, что российским спортсменам нужно уезжать в другие страны, если они хотят добиваться прогресса.

"Козел он. Что могу сказать? Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать. Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить", — сказала она.

К слову, в комментариях большинство российских болельщиков заступились за футболиста.

Как известно, спортсменов из рф отстранили от международных турниров из-за того, что их страна начала кровавую войну против Украины. После этого из страны начался массовый побег спортсменов.

Интересно, что сам Березуцкий еще в первый день полномасштабной войны осудил действия россии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в немилость в рф попала легендарная спортсменка Елена Исинбаева.

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#Спорт #Футбол #Россия