"Він козел": у росії "збудилися" через скандальне інтерв’ю відомого футболіста

російські спортсмени змушені залишати країну

Відверте інтерв’ю колишнього гравця збірної росії з футболу Василя Березуцького, який втік до Іспанії, не залишилося поза увагою його батьківщини. За слова про те, що російським футболістам краще їхати з країни, його вже почали ображати.

Відповісти Березуцькому взялася голова Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе. В інтерв’ю російським ЗМІ вона назвала колишнього футболіста "козлом".

Причиною для образ стали слова Березуцького про те, що російським спортсменам потрібно їхати в інші країни, якщо вони хочуть досягти прогресу.

"Козел він. Що можу сказати? Сказала б у грубій формі, але, на жаль, ЗМІ не варто таке писати. Нехай він далі живе в Іспанії або де ще хоче жити", — сказала вона.

До речі, у коментарях більшість російських уболівальників заступилися за футболіста.

Як відомо, спортсменів з росії усунули від міжнародних турнірів через те, що їхня країна розпочала криваву війну проти України. Після цього з країни почалася масова втеча спортсменів.

Цікаво, що сам Березуцький ще першого дня повномасштабної війни засудив дії рф.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно в немилість у росії потрапила легендарна спортсменка Олена Ісінбаєва.