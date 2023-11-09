"Один телефонний дзвінок, і ви всі мертві": "руський" хокеїст погрожував копам у США (відео)

Спортсмен під алкоголем погрожував поліцейським

Відомого американського хокеїста білоруського походження Алекса Гальченюка ще в липні заарештували в США за аварію на приватній власності, втечу з місця інциденту, хуліганство, непокору, опір арешту, погрози та залякування.

Днями у мережі з’явилося відео затримання спортсмена. Про це повідомляє Arizona News. На кадрах видно, як ексгравець низки клубів НХЛ погрожує поліцейським та членам їхніх сімей. Цікаво, що хокеїст хизувався, що "він — руський".

"Один телефонний дзвінок, і ви всі мертві, вся ваша родина, весь ваш рід мертвий.

Я спитав твоє ім’я, і ти боявся назвати його мені, бо ти знаєш, що я руський. Я вас усіх, ви**дків, поріжу. Тебе, твою дружину, твою дочку. Я вас усіх поріжу”, – говорив у кайданках Гальченюк.

Спортсмена відправили до в’язниці, а потім звільнили під підписку про невиїзд. У серпні з Алекса зняли 5 із 6 звинувачень та засудили до 30 днів в’язниці, один із яких він уже відсидів у ніч затримання. Крім того, більшу частину строку (28 днів) йому вибачать за успішне завершення програми по лікуванню від алкоголізму та 12 місяців без вживання алкоголю.

Цікаво, що 25 серпня Гальченюк став гравцем російського ХК СКА. У російському клубі заявили, що Алекс "підходить під їхню систему і за людськими якостями, і як гравець".

Раніше повідомлялося, що СКА незаконно підписав російського хокеїста Івана Федотова, який вже мав контракт із клубом НХЛ. У росії наплювали на трансферні правила, незабаром інцидентом зацікавилася Міжнародна федерація хокею на льоду.