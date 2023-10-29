Перерізало горло ковзаном: хокеїст загинув унаслідок нещасного випадку під час матчу

Спортсмену ковзаном перерізало горло

Американський хокеїст "Ноттінгема" Адам Джонсон помер у результаті нещасного випадку під час хокейного дербі проти "Шеффілда" у матчі чемпіонату Великої Британії.

Про інцидент повідомляє Sky News. Під час гри Джонсон невдало зіштовхнувся із суперником, внаслідок чого йому ковзаном перерізало горло.

Адам за допомогою судді зумів підвестися, і навіть прокотився кілька метрів. У результаті хокеїста відвезли до лікарні, проте врятувати спортсмена не вдалося. Він помер через втрату крові. Гра була зупинена, як і весь чемпіонат країни.

Джонсон, якому було 29 років, встиг пограти в НХЛ за "Піттсбург", також він виступав у Швеції та Німеччині. Перед матчем із "Шеффілдом" Адам був третім у списку найкращих бомбардирів "Ноттінгема", на рахунку хокеїста 7 очок у 7 матчах. Додамо, що "Ноттінгем" лідирує у першості Великої Британії.

Кадри можуть мати шокувальний характер (18+). Відео інциденту доступне за посиланням.

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