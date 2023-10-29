Перерізало горло ковзаном: хокеїст загинув унаслідок нещасного випадку під час матчу
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Спортсмену ковзаном перерізало горло
Американський хокеїст "Ноттінгема" Адам Джонсон помер у результаті нещасного випадку під час хокейного дербі проти "Шеффілда" у матчі чемпіонату Великої Британії.
Про інцидент повідомляє Sky News. Під час гри Джонсон невдало зіштовхнувся із суперником, внаслідок чого йому ковзаном перерізало горло.
Адам за допомогою судді зумів підвестися, і навіть прокотився кілька метрів. У результаті хокеїста відвезли до лікарні, проте врятувати спортсмена не вдалося. Він помер через втрату крові. Гра була зупинена, як і весь чемпіонат країни.
Джонсон, якому було 29 років, встиг пограти в НХЛ за "Піттсбург", також він виступав у Швеції та Німеччині. Перед матчем із "Шеффілдом" Адам був третім у списку найкращих бомбардирів "Ноттінгема", на рахунку хокеїста 7 очок у 7 матчах. Додамо, що "Ноттінгем" лідирує у першості Великої Британії.
Кадри можуть мати шокувальний характер (18+). Відео інциденту доступне за посиланням.
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