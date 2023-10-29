Перерезало горло коньком: хоккеист погиб в результате несчастного случая во время матча

Спортсмену коньком перерезало горло

Американский хоккеист "Ноттингема" Адам Джонсон умер в результате несчастного случая во время хоккейного дерби против "Шеффилда" в матче чемпионата Великобритании.

Об инциденте сообщает Sky News. Во время игры Джонсон неудачно столкнулся с соперником, в результате чего ему коньком перерезало горло.

Адам с помощью судьи сумел подняться, и даже прокатился несколько метров. В итоге хоккеиста увезли в больницу, однако спасти спортсмена не удалось. Он скончался из-за потери крови. Игра была приостановлена, как и весь чемпионат страны.

Джонсон, которому было 29 лет, успел поиграть в НХЛ за "Питтсбург", также он выступал в Швеции и Германии. Перед матчем с "Шеффилдом" Адам был третьим в списке лучших бомбардиров "Ноттингема", на счету хоккеиста 7 очков в 7 матчах. Добавим, что "Ноттингем" лидирует в первенстве Великобритании.

Кадры могут носить шокирующий характер (18+). Видео инцидента доступно по ссылке.

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