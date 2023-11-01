"Приймайте правила, або": в улюбленому виді спорту путіна поставили рф ультиматум

рф поставили на місце в міжнародному хокеї

У Міжнародній федерації хокею (IIHF) дали зрозуміти росії, що можуть обійтися без них. Російський ЦСКА показово порушує правила IIHF, допустивши до змагань хокеїста Івана Федотова, контракт із яким підписав клуб НХЛ.

Відповідну заяву глави IIHF Люка Тардіфа наводить "СЕ". Він відповів, що росія або дотримуватиметься правил, або гратиме в іншому місці.

"Інформація, що раніше з’явилася на сайті IIHF (рф попередньо допустили до ОІ-2026 у хокеї, — Ред.) нічого не змінює. Зазначу, що рішення, яке прийме Дисциплінарна колегія у справі Івана Федотова може змінити ситуацію.

Якщо росія хоче брати участь у змаганнях IIHF, їй необхідно прийняти правила. Або вона приймає правила, або грає у свою власну гру десь в іншому місці.

Справа Івана Федотова є явним викликом правилам IIHF та керівництву IIHF. Ми приймаємо виклик таким, яким він є. І я чув, що це не політичне рішення”, – заявив Тардіф.

Додамо, що збірні рф та Білорусі з хокею були усунені від міжнародних турнірів під егідою IIHF через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Нагадаємо, 2022 року Федотов вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Івана показово відправили служити, а "Філадельфія" призупинила контракт з росіянином.

Після того, як Іван "віддав борг батьківщині", він несподівано підписав незаконний контракт із ЦСКА, який фактично взяв Івана в рабство. Федотов продовжує виступати за московський клуб у КХЛ, попри погрози IIHF.