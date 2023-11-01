рф поставили на место в международном хоккее

В Международной федерации хоккея (IIHF) дали понять рф, что могут обойтись без них. Российский ЦСКА показательно нарушает правила IIHF, допустив к соревнованиям хоккеиста Ивана Федотова, контракт с которым подписал клуб НХЛ.

Соответствующее заявление главы IIHF Люка Тардифа приводит "СЭ". Он ответил, что россия либо будет соблюдать правила, либо будет играть в другом месте.

"Ранее появившаяся на сайте IIHF информация (рф предварительно допустили к ОИ-2026 в хоккее, — Ред.)ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова может изменить ситуацию.

Если россия хочет участвовать в соревнованиях IIHF, то ей необходимо принять правила. Или она принимает правила, или играет в свою собственную игру где-то в другом месте.

Дело Ивана Федотова является явным вызовом правилам IIHF и руководству IIHF. Мы принимаем вызов таким, какой он есть. И я слышал, что это не политическое решение", – заявил Тардиф.

Добавим, что сборные россии и Беларуси по хоккею были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за полномасштабного вторжения путинский войск в Украину.

Напомним, в 2022 году Федотов решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Ивана показательно отправили служить, а "Филадельфия" приостановила контракт с россиянином.

После того как Иван "отдал долг родине", он неожиданно подписал незаконный контракт с ЦСКА, который фактически взял Ивана в рабство. Федотов продолжает выступать за московский клуб в КХЛ, несмотря на угрозы IIHF.