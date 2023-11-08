"Стоятимете на колінах": радянський чемпіон порадив не сваритися з росією

Колишній радянський спортсмен постійно хоче поставити когось навколішки

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов відреагував на реакцію Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) на "міжнародний" турнір у Ханти-Мансійську. Організація пригрозила учасникам санкціями, через що Китай відмовився їхати на змагання у рф.

Відповідний коментар Тихонова наводить metaratings.ru. Радянський чемпіон образив керівництво IBU, зазначивши, що вони стоятимуть на колінах після перемоги росії у так званій "СВО".

"Я давно кажу, що виконкому IBU треба пройти хороше медичне обстеження. Коли закінчиться спецоперація і всі політичні справи втрясуться, вони стоятимуть на колінах.

Вони ще не розуміють, що з росією таких людей як Юра (Іржі) Гамза (віцепрезидент IBU — Ред.) сваритися не варто. Усі вони живуть на землі, политій кров’ю наших солдатів.

Цих бовдурів звільнили від фашизму, щоб мирно жили. Не сумніваюся, що перемога залишиться за росією”, — заявив Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів Тихонова. Користувачі зазначили, що медичне обстеження необхідне самому чемпіону.

Тихонов далеко не вперше намагається поставити когось навколішки. Раніше Олександр заявляв, що Захід приповзе до росії на колінах. Крім того, радянський чемпіон хотів відключити Європі газ.