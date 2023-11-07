путін погано кланявся перед Китаєм: "брати" встромили черговий ніж у спину рф

Китай відмовився відправляти біатлоністів на турнір у росії

Китайські біатлоністи відмовилися виступити на турнірі клубної ліги у Ханти-Мансійську (росія) після втручання Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Напередодні стало відомо про брак боєприпасів у російському біатлоні.

Про це заявив член правління ліги та голова Федерації біатлону Московської області Олексій Нуждов, передає ТАСС. Китайській стороні порекомендували не виступати в рф, через що на "міжнародному" турнірі виступлять лише росіяни та білоруси. Перший Кубок Міжнародної ліги клубного біатлону (МКЛБ) відбудеться 18-19 листопада.

"Я з ранку говорив з головним тренером китайського клубу Андрієм Прокуніним. Я офіційно можу сказати, що китайські спортсмени не візьмуть участі. Це не залежить від небажання чи неможливості. Їм надійшло ввічливе прохання від IBU не брати участі.

Нам дуже втішно, що IBU дуже уважно стежить за нашою діяльністю та за публікаціями у російській пресі. Він не лише уважно стежить, а й надсилає листи до національних федерацій, пише, що після цього настануть санкції.

Макс (Кобб, генеральний секретар IBU – Ред.) написав такі листи. Для нас було смішно, що вони в росію і Білорусь прийшли – ви хоч і усунуті, але нічого не повинні проводити, сенс такий”, – сказав Нуждов.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Користувачі жартують про "зраду" Китаю, який встромив черговий "ніж у спину" рф, хоча глава кремля володимир путін зовсім недавно "їздив на уклін" до Сі Цзіньпіна.

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Світлана Ішмуратова назвала зрадниками російських спортсменів ЦСКА, які готові виступати на міжнародній арені без прапора та гімну. На цей час Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допускати російських атлетів до участі у змаганнях у нейтральному статусі, рішення щодо Олімпіади-2024 поки що не прийнято.