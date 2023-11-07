путин плохо кланялся перед Китаем: "братья" вонзили очередной нож в спину рф

Китай отказался отправлять биатлонистов на турнир в рф

Китайские биатлонисты отказались выступить на турнире клубной лиги в Ханты-Мансийске (россия) после вмешательства Международного союза биатлонистов (IBU). Накануне стало известно о нехватке боеприпасов в российском биатлоне.

Об этом заявил член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, передает ТАСС. Китайской стороне порекомендовали не выступать в рф, из-за чего на "международном" турнире выступят только россияне и белорусы. Добавим, что Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МКЛБ) состоится 18-19 ноября.

"Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Я официально могу сказать, что китайские спортсмены не примут участия. Это не зависит от нежелания или невозможности. Им поступила вежливая настоятельная просьба от IBU не принимать участия.

Нам очень отрадно, что IBU очень внимательно следит за нашей деятельностью и за публикациями в российской прессе. Он не только внимательно следит, но и отправляет письма в национальные федерации, пишет, что после этого наступят санкции.

Макс (Кобб, генеральный секретарь IBU – Ред.) написал такие письма. Для нас было смешно, что они в россию и Беларусь пришли – вы хоть и отстранены, но ничего не должны проводить, смысл такой", – сказал Нуждов.

В сети со смехом восприняли данную новость. Пользователи шутят о "предательстве" Китая, который вонзил очередной "нож в спину" рф, хотя глава кремля владимир путин совсем недавно "ездил на поклон" к Си Цзиньпину.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала предателями российских спортсменов ЦСКА, которые готовы выступать на международной арене без флага и гимна. На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских атлетов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, решение по Олимпиаде-2024 пока не принято.