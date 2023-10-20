Провал путина в Китае: причины и последствия

Сейчас происходит очень явное опускание нынешней Московии до уровня Московского княжества

Визит российского диктатора владимира путина в Китай 17 и 18 октября и был увязан с III Международным форумом "Один пояс, один путь". Вместо некого триумфального прорыва, о котором грезила кремлевская пропаганда, он стал чем-то заурядным. путин, впервые выбравшийся в солидную зарубежную поездку после выдачи в марте 2023 года Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест, стал лишь "одним из…" на мероприятии, собранном лидером КНР Си Цзиньпином.

Их личная встреча была недолгой, а информация по ее итогам – весьма размытой. А встреча с политиками уровня венгерского премьера Обрана – явно не то, на что надеялся кремлевский старец. Эксперты рассказали "Телеграфу" о причинах путинского провала в Китае.

Пекинский хан и московский раб

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает следующим образом:

"Ситуация читается очень просто. Есть вассал путин и есть сюзерен – Си. И они встретились, чтобы уточнить, как дальше будет развиваться их взаимодействие. За более чем 600 дней широкомасштабной войны против Украины путин достиг "принципиального успеха" – полностью лег под Китай. До начала открытого вторжения у рф имелись экономически выгодные отношения с Западом. Тот относился к путину хоть и предвзято, но, в то же время, с определенным цивилизационным уважением (как к партнеру, с которым нужно пытаться выстраивать более-менее нормальные отношения). Но варварское нападение на Украину изменило всё. Для Запада путин теперь – пария. А в отношениях с Китаем нет и проблеска тех отношения, которые ранее были у путина с Западом".

По словам эксперта, в случае с КНР – это отношения хана (Пекин) с рабом (москва). В принципе, традиционная для россии прошлого система отношений, отмечает дипломат.

"Но сейчас, – акцентирует он, – происходит очень явное опускание нынешней Московии до уровня Московского княжества. Когда тот или иной князь ездил в Сарай (ставку Орды) за ярлыком на правление".

За время открытой войны против Украины россия стала сырьевым придатком КНР, подчеркивает Владимир Огрызко. За полтора года китайские деньги так сильно вошли в российскую экономику, что уже можно ценники выставлять в юанях. При этом Китай наводнил рф своими товарами под завязку. "Импортозамещение" в виде поклейки на китайские авто российских названий ситуацию не меняет, отмечает эксперт. Российская экономика неимоверными усилиями пока держится. Но кульбиты рубля являются подтверждением того, что кризис приближается.

"В такой ситуации у путина единственный способ спасения – стать на колени перед Си с просьбой покупать российские нефть, газ, лес, руду и так далее. Чтобы экономика рф из такого же коленопреклоненного положения не опустилась еще ниже. А всё прочее – проходное. Ведь вслед за экономической зависимостью приходит и политическая", – поясняет Владимир Огрызко.

И тут, продолжает он в игру может вступить фактор ядерного оружия.

"Вполне возможно, что Китай потребует (если уже не потребовал) от путина, которому помогает держаться на плаву, неких технологий, включая ядерную компоненту. Фактически идет следующее "партнерство": россия отдает Китаю то, что тот пожелает, а он дает ей столько, сколько посчитает нужным", – резюмирует экс-глава МИД.

У рф и КНР разные взгляды на сотрудничество

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что визит путина в КНР и собственно форум "Один пояс, один путь" показали, что уже ясно было определенное время.

"А именно – что россия рассматривает сотрудничество с Китаем сквозь политико-идеологическую призму. Исключительно. Как способ противостоять Западу во главе США. А вот Китай рассматривает это 3сотрудничество и свои проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в первую очередь, сквозь экономическую призму. И в этом плане москва и Пекин сильно расходятся. Между ними сохраняется ситуативное партнерство против США, что понятно. Но союзом это назвать сложно. И визит путина это подтвердил", – поясняет эксперт.

Комментируя гипотетически итоги встречи президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином, которая может пройти в ноябре, Илия Куса призывает не питать особых ожиданий.

"Безусловно, стороны стараются договориться. Но договоренности будут касаться именно снятия напряжения в их взаимоотношениях. США и КНР будут продолжать соперничать. Главная цель – создать некую рамку этого соперничества. Чтобы оно не было неуправляемым, – подчеркивает эксперт. – По сути, попытка выстроить модель американо-советской конкуренции периода Холодной войны. Только теперь между США и КНР. Когда конкуренция, соперничество – управляемы. Когда идет постоянный параллельный диалог, коммуникация. Чтобы избежать резкой дестабилизации на мировом уровне".