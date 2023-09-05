На данный момент вывески размещаются в стандартном формате

Российский Сбербанк регистрирует товарный знак с изображением своего логотипа, где слово "банк" будет обозначено китайскими иероглифами. Такую новинку страна-агрессор хочет ввести в приграничном с КНР регионе.

Об этом сообщает российские пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на данные Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и информацию, полученную от самого банка.

"Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В то же время по данной теме высказался майор ВСУ Максим Жорин. В своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что Китай смотрит всегда на россию как на "добычу", а рф пытается везде показать, что эта страна ее якобы большой друг.

"Так постепенно эти приграничные регионы и станут частью КНР. россия всем рассказывает, что Китай для них партнеры и братья, а китайцы всю дорогу смотрят на них как на добычу", — написал он.

Стоит добавить, что с Китаем граничат Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Алтай, Амурская и Еврейская автономная области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в национальной разведке США заявили, что Китай становится все большей опорой для россии, снабжая ее технологиями и оборудованием, которые играют важную роль в войне против Украины.