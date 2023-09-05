Китай підкрався непомітно: Сбербанк росії додає в назву ієрогліфи

На даний момент вивіски розміщуються у стандартному форматі

Російський Сбербанк реєструє товарний знак із зображенням свого логотипа, де слово "банк" буде позначено китайськими ієрогліфами. Таку новинку країна-агресор хоче запровадити у прикордонному з КНР регіоні..

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на дані Федерального інституту промислової власності (ФІПС) та інформацію, отриману від самого банку.

"Ми подали на реєстрацію товарний знак з потенційною перспективою взаємодії з китайською аудиторією у прикордонному з КНР регіоні. На цей час зазначене на реєстрацію позначення не використовується, вивіски розміщуються у стандартному форматі", — повідомили у пресслужбі Сбербанку.

Водночас на цю тему висловився майор ЗСУ Максим Жорін. У своєму Telegram-каналі він опублікував пост, в якому підкреслив, що Китай дивиться завжди на росію як на "здобич", а росія намагається скрізь показати, що ця країна її нібито великий друг.

"Так поступово ці прикордонні регіони й стануть частиною КНР. росія всім розповідає, що Китай для них партнери та брати, а китайці всю дорогу дивляться на них як на здобич", — написав він.

Варто додати, що з Китаєм межують Забайкальський, Приморський, Хабаровський краї, Алтай, Амурська та Єврейська автономна області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в національній розвідці США заявили, що Китай стає все більшою опорою для росії, забезпечуючи її технологіями та обладнанням, які відіграють важливу роль у війні проти України.