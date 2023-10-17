путин впервые за долгое время решился на заграничную поездку: могут ли его арестовать в Китае (видео)

Диктатор пробудет там два дня

Президент россии владимир путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава страны агрессора давно не покидал пределы рф с тех пор, как международный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Кадры с прибытием путина в Пекин публикуют росСМИ. Он пробудет в Китае два дня — 17 и 18 октября.

путин примет участие в III Международном форуме "Один пояс — один путь". Запланированы переговоры с президентом Вьетнама У Ван Тхионгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурелсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом. Кроме этого, российский лидер примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань.

Напомним, в соответствии с ордером МУС на арест путина, его должны арестовать на территории 123 стран, к которым недавно присоединилась и Армения. В то же время Китай не ратифицировал Римский статут МУС, поэтому не признает юрисдикции Международного уголовного суда. Таким образом арестовать путина на территории этого государства не могут. К слову, в последний раз он посещал Китай в феврале 2022 во время зимних Олимпийских игр в Пекине, незадолго по начала большой войны.

Как сообщал "Телеграф", путин снова заговорил о переговорах с Украиной, заявив, что якобы кремль готов к диалогу. При этом глава рф не забыл напомнить условия российской стороны.