путин опять заговорил о переговорах с Украиной и назвал условие

В кремле ждут, что Украина первая публично попросит о переговорах

Российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о переговорах с Украиной, заявив, что якобы Кремль готов к диалогу. При этом глава рф не забыл напомнить условия российской стороны.

Про желание начать переговоры президент рф намекнул в интервью Медиакорпорации Китая, которое распространили российские СМИ. Правда, по словам путина, Киев должен объявить о готовности к этому.

Глава рф снова цинично заявил, что россия после 2014 года сделала все, чтобы мирно урегулировать украинский конфликт, но "этого сделать не позволили".

Он добавил, что к эскалации украинского конфликта привело в том числе втягивание Киева в НАТО и невыполнение "Минска-2". И добавил, что внеблоковый статус Украины чрезвычайно важен для рф. Аргументировал путин такое требование тем, что "нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других". При этом диктатор назвал чушью западный "порядок, основанный на правилах", потому что этих правил никто никогда не видел и не согласовывал.

Кроме того, президент страны-агрессора назвал российско-китайские отношения фундаментальным фактором стабильности в мире. А китайский мирный план по Украине глава Кремля считает реалистичным. Он, якобы, мог бы быть положен в основу мирных договоренностей.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию прокомментировал ход войны в Украине. По его мнению, мы находимя "на последней стадии".