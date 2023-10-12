Блэкауты в москве? Буданов намекнул на неприятности для россии зимой

Не исключено, что в этом году в россии также будет битва за электроэнергию

Планы российских оккупантов на эту зиму не изменились — стоит ждать атак на украинскую энергосистему. Однако самой стране-агрессору тоже следует подготовиться, поскольку эта зима для нее может быть полна сюрпризов.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде". Он, смеясь, намекнул, что, возможно, и россии стоит ждать блэкаутов.

"Временных, может быть. Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-нибудь некрасивые шаги, рано или поздно оно вернется к тебе", — сказал он.

Буданов также напомнил, что в этом плане не стоит расслабляться и Украине, поскольку враг не сменил свои планы, а значит стоит ожидать обстрелов энергосистемы.

"К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию. Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили", — добавил глава ГУР МО.

Он также добавил, что противнику удалось восстановить некоторый запас ракет. Хотя он и не очень значителен, но этого хватит, чтобы создать для Украины реальные проблемы не только в сфере энергетики, нефтегазовой, а также промышленным предприятиям, военным объектам.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал о планах россиян по обстрелу энергосистемы Украины в этом году.