В ГУР раскрыли планы оккупантов по атаке энергосистемы Украины: подробности

россия хочет дестабилизовать Украину изнутри

Россияне продолжат использовать все возможное оружие, чтобы обстреливать Украину и наносить больше урона. Оккупанты стремятся навредить не только ВСУ, но и гражданскому населению.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал представитель Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, в сентябре оккупанты нарастили количество ударов, в особенности дронами.

Также россияне стали чаще использовать управляемые авиационные бомбы (КАБ).

"Если весной и даже в начале лета российская армия использовала около 30 КАБ каждый день, то сегодня этот показатель больше 70. Это еще раз подтверждает, что россия будет систематически наращивать свои усилия по поражению наших инфраструктурных объектов, независимо от того, военные они или гражданские", — подчеркнул Вадим Скибицкий.

Он добавил, что россияне могут применить прошлогодний сценарий этой осенью-зимой, но важно обращать внимание не на это, а на цель. У оккупантов она осталась такой же, как и в прошлом году — уничтожить объекты энергетической и критической инфраструктуры в Украине, чтобы нанести как можно больше вреда. Кроме того, враг стремится дестабилизировать ситуацию внутри страны, а удары по энергообъектам будут этому способствовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина готовится к ударам россии по энергообъектам. Часть оборудования хранится за границей.