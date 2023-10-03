Закупили и хранят за границей: как в Украине готовятся к возможным обстрелам зимой

В этом году энергосистема гораздо уязвимее

У Украины есть в запасе 100 новых высоковольтных трансформаторов, часть из которых была произведена внутри страны, а часть заказана за рубежом. Их будут хранить в странах-союзницах до необходимого момента.

Решение не перевозить пока трансформаторы в Украину связано с постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов. Об этом пишет The Economist.

"Нападения на украинские заводы привели к тому, что фактически было сделано мало отечественных (трансформаторов, — Ред.). Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор до тех пор, пока они не будут нужны", — говорится в материале.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что Украина готовится к возможным новым атакам со стороны оккупантов на энергосистему нашей страны. Стоит учесть, что в этом году она гораздо уязвимее, так как не имеет больше избыточных мощностей.

В Украине на сегодняшний день есть большое количество старых, недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые при необходимости можно будет снова подключить. К тому же, в этом году у страны уже есть большой опыт, как справляться с обстрелами.

Отметим, что "Бизнес-Телеграф" пообщался с экспертами и узнал, насколько энергосистема в Украине готова к зиме в этом году. Детальнее читайте в нашем материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрэнерго" объяснили, стоит ли украинцам ждать отключений света зимой и готова ли страна к отопительному сезону.