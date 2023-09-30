Энергосистемой все не обойдется: эксперт объяснил, усилит ли россия свои атаки в этом году

Оккупантам в прошлом году помогали чертежи украинской энергосистемы

Россияне не намерены отказываться от атак на энергосистему Украины. Однако масштабы ударов в этом году не будут серьезнее, чем в прошлом году.

Об этом рассказал эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак, передает ТСН. Вместе с тем он добавил, что оккупанты не ограничатся только атаками на энергосистему и будут пытаться достать и до других важных объектов инфраструктуры.

"Лично моя оценка: я не думаю, что будет хуже, чем в прошлом. …Действительно, будут пробовать, я думаю, расширять номенклатуру, по разным объектам бить – не только энергетических… Есть еще газовое хозяйство, которое не трогали из-за того, что россия продолжает поставлять газ через территорию Украины в Европейский Союз. Возможно, газовые насосные подстанции, водное хозяйство, то есть я думаю, что они будут в ширину выходить", – отметил он.

Эксперт напомнил, что у "Укрэнерго" есть определенный опыт на основании прошлогодних атак. Поэтому к этому отопительному сезону предприятие подготовилось по максимуму. В частности, есть запасы деталей для ремонта, а ключевые и узловые элементы инфраструктуры спрятаны подальше от глаз.

"Например, под землю (спрятали — ред.), сменили адрес, замаскировали так, чтобы российские корректировщики огня не могли вообще догадаться, где это и куда бить", — сказал Иван Ступак.

К тому же, помощь оккупантам оказывали российские энергетики, у которых есть чертежи украинской энергосистемы. И они корректировали огонь, указывая точки, куда нужно бить. Поэтому в этом году украинским энергетикам нужно было серьезно подготовиться.

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