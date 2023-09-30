Енергосистемою все не обійдеться: експерт пояснив, чи посилить росія свої атаки цього року

Окупантам минулого року допомагали креслення української енергосистеми

Росіяни не мають наміру відмовлятися від атак на енергосистему України. Однак масштаби ударів цього року не будуть серйознішими, ніж минулого року.

Про це розповів експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, повідомляє ТСН. Водночас він додав, що окупанти не обмежаться лише атаками на енергосистему і намагатимуться дістати й інші важливі об’єкти інфраструктури.

"Особисто моя оцінка: я не думаю, що буде гірше, ніж у того року. ...Справді, пробуватимуть, я думаю, розширювати номенклатуру, по різних об’єктах бити — не тільки енергетичних... Є ще газове господарство, яке не чіпали через те, що росія продовжує постачати газ через територію України до Європейського Союзу. Можливо, газові насосні підстанції, водне господарство, тобто я думаю, що вони в ширину виходитимуть", — зазначив він.

Експерт нагадав, що "Укренерго" має певний досвід на підставі минулорічних атак. Тому до цього опалювального сезону підприємство підготувалось по максимуму. Зокрема, є запаси деталей для ремонту, а ключові та вузлові елементи інфраструктури заховані якомога далі від очей.

"Наприклад, під землю (заховали — ред.), змінили адресу, замаскували так, щоб російські коригувальники вогню не могли взагалі здогадатися, де це і куди бити", — сказав Іван Ступак.

До того ж, допомогу окупантам надавали російські енергетики, які мають креслення української енергосистеми. І вони коригували вогонь, вказуючи точки, куди треба бити. Тож цього року українським енергетикам треба було серйозно підготуватись.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з’явилися графіки відключення світла, в яких сказано, що електрики не буде до 12 години. Але українців просять не вірити у це.