Тарифи на електрику знову зростуть? У Раді повідомили погану та гарну новини

У Раді сказали, чому хочуть підвищити тариф на електроенергію

В Україні є необхідність підвищити тарифи на комунальні послуги через інтеграцію українського та європейського енергоринків. Але є й хороша новина — це станеться лише наступного року.

На цьому наголосив заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, запровадження ринкових цін на енергоресурси для населення – це одна з умов євроінтеграції.

"Інтеграція в ЄС передбачає інтеграцію енергетичних ринків. Україна має впроваджувати європейські правила роботи ринку електроенергії та природного газу. Європейська практика роботи енергетичних ринків передбачає лібералізацію цін на енергоресурси також для населення. Тобто населення має платити ринкову ціну на енергоресурси, тоді як зараз тарифи для населення субсидуються", — сказав Олексій Кучеренко.

Проте зараз невідомо, чи зможуть оплачувати комуналку за новими цінами малозабезпечені верстви населення. Це суттєво ускладнює процес, до того ж зараз в Україні все ще діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, крім електроенергії та водопостачання. Підвищувати тарифи, за словами Олексія Кучеренка, можна лише у тому випадку, коли прибутки населення теж почнуть зростати.

Щодо підвищення тарифів на електроенергію, то цього не відбудеться до весни 2024 року, повідомив голова Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Але основне питання все ж таки не в подорожчанні комуналки, а в можливості її оплати.

"Багато побутових та непобутових споживачів, маючи можливість платити комунальні послуги, цього не роблять. Тому в нашому випадку важливо, щоб була платіжна дисципліна, тоді не будуть утворюватися борги на ринку, які потрібно буде погашати новим підвищенням тарифів", — зазначив Андрій Герус.

Також він додав, що лібералізація цін вже відбулася цього року: у червні на роздрібному ринку для побутових споживачів, у липні на оптовому ринку. Але, на думку Голови Комітету, подальша лібералізація цін має відбуватися у комплексі з покращенням системи субсидій та забезпеченням дисципліни платежів.

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