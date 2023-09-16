Є приємний сюрприз: як нараховуватимуть субсидію у 2024 році

Оформлення пільги буде спрощено і нарахування будуть автоматично враховувати підвищення тарифів — обіцяє Мінсоцполітики

В умовах війни можливість отримати житлову субсидію для багатьох громадян стала фінансовим порятунком. Нарахуванням та призначення житлових субсидій здійснює Пенсійний фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом, що дозволяє забезпечити право людей на допомогу в умовах, коли вони вимушено змінили своє місце проживання. Усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах Дія або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів).

У 2024 році житлові субсидії громадянам, про право на які можна дізнатися у "Дії", не зазнають особливих змін та будуть виплачуватися у повному обсязі. З приємного від Мінсоцполітики — нарахування будуть автоматично враховувати підвищення тарифів. Обіцяють навіть спростити оформлення пільг. Про це розповіла Українському Радіо перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб родина не сплачувала за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися", — запевнила Дарина Марчак.

В Уряді запевняють, що дефіциту коштів на фінансування субсидій у державному бюджеті-2024 не має бути. За діючими нормами в Україні субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Раніше "Телегаф" писав, які документи необхідні для отримання субсидії та куди звертатися.