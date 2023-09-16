Есть приятный сюрприз: как будут начисляться субсидия в 2024 году

Оформление льготы будет упрощено и начисления будут автоматически учитывать повышение тарифов — обещает Минсоцполитики

В условиях войны возможность получить жилищную субсидию для многих граждан стала финансовым спасением. Начислением и назначением жилищных субсидий осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по экстерриториальному принципу, что позволяет обеспечить право людей на помощь в условиях, когда они вынужденно изменили свое место жительства. Все процедуры можно пройти онлайн на порталах Действие или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

В 2024 году жилищные субсидии гражданам, о праве на которые можно узнать в "Действии", не претерпят особых изменений и будут выплачиваться в полном объеме. Из приятного от Минсоцполитики начисления будут автоматически учитывать повышение тарифов. Обещают даже упростить оформление льгот. Об этом рассказала украинскому радио первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"Те граждане, которые имеют оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например, после повышения тарифа . Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться", — заверила Дарья Марчак.

В Правительстве уверяют, что дефицита средств на финансирование субсидий в государственном бюджете-2024 не должно быть. По действующим нормам в Украине субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Ранее "Телегаф" писал, какие документы необходимы для получения субсидии и куда обращаться.