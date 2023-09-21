До старту опалювального періоду — 10 днів: які документи потрібні для субсидії

Звернутися за субсидією може будь-хто, чия комуналка перевищує 15% сукупного середнього доходу родини за місяць

З 1 жовтня в Україні стартує опалювальний сезон в нарахуванні субсидій. Їх починають нараховувати з місяця звернення і до дати закінчення опалювального сезону. Він триває до 30 квітня.

Частина українців отримає перерахунок звичайної субсидії з неопалювального періоду на опалювальний за кількох умов. Перша — продовження отримання субсидії в літній період, друга — нарахування субсидії, але в розмірі 0 грн. Тим же хто відмовлявся від отримання субсидії на неопалювальний період і користувався, наприклад, пільгами для різних категорій українців, треба подати документи знову. Також оновити дані треба тим в кого відбулися майнові зміни чи у складі родини.

Комплект документів треба підготувати тим хто тільки цього року вирішив отримувати субсидію на холодний період року. Нагадаємо, подається заява та декларація про доходи. Заповнити документи можна особисто, наприклад, у відділенні Пенсійного фонду або ж зробити це дистанційно на порталі "Дія" чи порталі ПФУ.

Інструкція з подачі заяви на субсидію на порталі Пенсійного фонду

Під час подачі треба буде заповнити дані щодо тих хто проживає, які в них доходи. Серед додаткових документів, які можуть знадобитися:

договір на оренду квартири

довідка ВПО

документи, які підтверджують що хтось із членів домогосподарства проживає за іншою адресою (підтверджуючі документи про навчання, лікування або ж договір оренди на інше помешкання).

Варто зазначити, що в разі подання заяви на отримання субсидії пізніше ніж 1 жовтня, її все ж таки можуть нарахувати в повному об'ємі. На подання документів виділяють два місяці. Таким чином нарахування відбудеться заднім числом з початку опалювального періоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при нарахуванні субсидій на опалювальний період до розрахунків включають доходи громадян за перше півріччя 2023 року. Для пенсіонерів рахується виплата за серпень.