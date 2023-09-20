Субсидія для пенсіонерів: на що треба звернути увагу

В суму доходу рахується декілька видів прибутку, окрім пенсії

Серед отримувачів субсидії в Україні чимало пенсіонерів. Вони мають право на отримання субсидії, так само як і інші українці, коли їхній дохід не дозволяє сплачувати за комунальні послуги в повному обсязі. Зокрема коли вартість ЖКП становить понад 15% доходу. Однак для пенсіонерів є свої особливості.

У Пенсійному фонді нагадали, що на призначення та суму допомоги не впливає отримання деякими пенсіонерами одноразової виплати в розмірі 10 пенсій. Таку виплату можуть отримати частина пенсіонерів, які працювали в закладах освіти, охорони здоров'я, соцзахисту, в певних державних установах. Також українським пенсіонерам допомагає ООН. В рамках програми пенсіонери в зоні активних чи можливих бойових дій отримують доплату до 3000 грн. Такий вид соціальної допомоги також не впливає на суму субсидій — він не враховується до сукупного доходу домогосподарства.

Загалом пенсіонерам варто пам'ятати, що на суму спільного середнього доходу впливають:

грошове забезпечення військового

зарплата

пенсія

стипендії, окрім соціальних

наявність соціальних виплат

допомога по безробіттю

страхові виплати

грошові перекази з-за кордону

доходи від цінних паперів, оренди землі або продажу майна.

Також при подачі документів на опалювальний сезон восени 2023 року варто зауважити, що у субсидії врахують серпневу пенсійну виплату для обчислення середнього сукупного доходу родини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що опалювальний період виплати субсидії стартує з 1 жовтня. Частина українців отримає перерахунок субсидії на зимовий лад автоматично. До них належать ті хто отримував субсидію протягом літа, а також ті кому нарахували 0 грн.