Субсидія для пенсіонерів: на що треба звернути увагу
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В суму доходу рахується декілька видів прибутку, окрім пенсії
Серед отримувачів субсидії в Україні чимало пенсіонерів. Вони мають право на отримання субсидії, так само як і інші українці, коли їхній дохід не дозволяє сплачувати за комунальні послуги в повному обсязі. Зокрема коли вартість ЖКП становить понад 15% доходу. Однак для пенсіонерів є свої особливості.
У Пенсійному фонді нагадали, що на призначення та суму допомоги не впливає отримання деякими пенсіонерами одноразової виплати в розмірі 10 пенсій. Таку виплату можуть отримати частина пенсіонерів, які працювали в закладах освіти, охорони здоров'я, соцзахисту, в певних державних установах. Також українським пенсіонерам допомагає ООН. В рамках програми пенсіонери в зоні активних чи можливих бойових дій отримують доплату до 3000 грн. Такий вид соціальної допомоги також не впливає на суму субсидій — він не враховується до сукупного доходу домогосподарства.
Загалом пенсіонерам варто пам'ятати, що на суму спільного середнього доходу впливають:
- грошове забезпечення військового
- зарплата
- пенсія
- стипендії, окрім соціальних
- наявність соціальних виплат
- допомога по безробіттю
- страхові виплати
- грошові перекази з-за кордону
- доходи від цінних паперів, оренди землі або продажу майна.
Також при подачі документів на опалювальний сезон восени 2023 року варто зауважити, що у субсидії врахують серпневу пенсійну виплату для обчислення середнього сукупного доходу родини.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що опалювальний період виплати субсидії стартує з 1 жовтня. Частина українців отримає перерахунок субсидії на зимовий лад автоматично. До них належать ті хто отримував субсидію протягом літа, а також ті кому нарахували 0 грн.