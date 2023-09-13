Перевірка буде жорсткіша: чому можуть забрати субсидію

Треба уважно заповнювати декларацію та чесно вказувати доходи

В Україні відбувається перерахунок субсидій на опалювальний період. Частина користувачів отримає його автоматично. Декому доведеться подати документи знову. Однак варто пам'ятати — дані, вказані в декларації, проходять верифікацію. Це перевірка згідно з державними реєстрами.

У 2023 році планували посилену перевірку. Долучать дані з реєстрів Пенсійного фонду, податкової, міграційної служби та Мінюсту (реєстрація актів цивільного стану). Очільниця Міністерства соцзахисту Оксана Жолнович зазначала, що заявка після потрапляння до Пенсійного фонду автоматично обмінюється даними з реєстрами. Це з одного боку дає можливість пропонувати субсидію тим, хто її дійсно потребує, а також попередить проблеми — відібрану субсидію чи повернення коштів від того, хто подав заявку не маючи права на такий вид допомоги.

Серед таких людей — власники великих депозитів, транспортних засобів, додаткових джерел доходу. Фахівці можуть побачити зареєстровані машини, реквізити документів, митне оформлення, джерела доходів та їхні ознаки. Перевірки матимуть три етапи. Окрім заявки будуть перевіряти реєстри під час призначення допомоги та після її отримання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі зміни матеріального стану чи складу родини людина має сама повідомити в ПФУ в 30-денний термін. В разі великих придбань чи витрат субсидії можуть позбавити.