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Субсидії 2023: як оформити допомогу від держави через інтернет

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидії в Україні виплачують на банківський рахунок, тому він вказується при заповненні документів Новина оновлена 11 вересня 2023, 09:32
Субсидії в Україні виплачують на банківський рахунок, тому він вказується при заповненні документів. Фото Відкриті джерела

На подачу заяви треба близько пів години

В Україні триває оформлення субсидії на найближчий опалювальний період. Він почнеться з жовтня. Подавати документи на отримання допомоги від держави треба в Пенсійний фонд, адже з грудня 2022 саме вони опікуються призначенням субсидій.

Зробити заявку на отримання такого виду допомоги можна прийшовши в Пенсійний фонд самостійно або онлайн, скориставшися порталом Пенсійного фонду або порталом "Дія". Обидва веб-інструменти достатньо зручні і трошки схожі. Аби зайти на них, треба авторизуватися за допомогою електронного підпису.

Далі на порталі Пенсійного фонду можна обрати два види подачі заявки. Один з них експериментальний — спрощений, кількість заповнюваних документів зведена до мінімуму. Основну частину їх Пенсійний фонд візьме самостійно з різних реєстрів. "Телеграф" публікував детальну інструкцію як виглядає цей процес.

Подача заявки на субсидію на порталі "Дія"

Після того як ви авторизувалися або зареєструвалися в разі відсутності облікового запису на diia.gov.ua, вам треба в розділі "Послуги" у верхній строчці обрати підрозділ "Пенсії, пільги та допомога". Після натискання з'явиться вікно "Заява на субсидію".

Подача докуметів на субсидію через Дію
Знаходите відповідний розділ в другому стовпчику
Де заява на субсидію на порталі Дія
Далі треба пролиснути до пункту "Заява на субсидію"

Коли ви перейдете в потрібний розділ, там буде кнопка "Подати заяву". Тепер треба вносити дані. Перевіряємо особисті дані, в разі помилок правимо у кабінеті користувача.

Серед даних які треба внести:

  • наявність шлюбу,
  • адресу за якою бажаєте отримувати субсидію,
  • наявність заборгованостей,
  • інформацію щодо комунальних послуг, на які потрібна субсидія,
  • дані про співмешканців,
  • спосіб отримання субсидії,
  • додаткові характеристики житлового приміщення.

Декларація про доходи при подачі документів онлайн також заповнюється прямо в "Дії". Там же додаються відомості про придбане майно, сплачені послуги та транспортні засоби.

Документи які потрібні для отримання субсидії:

  • заява про призначення,
  • декларація про доходи і витрати особи (ці документи заповнюються онлайн).

Додатково можуть бути додані:

  • договір оренди житла,
  • різні довідки про доходи (інформація про які відсутня в відповідних органах),
  • документи про не проживання когось з членів домогосподарства на території помешкання на яке отримують субсидію, зокрема це можуть бути довідки про навчання в іншому місті, договір оренди в іншому місці, довідки про перебування на лікуванні,
  • довідка ВПО за потреби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканцям приватного сектора, або власникам будинків з опаленням твердим чи рідким паливом доступний ще один вид субсидії. На відміну від звичайної, вона надається раз на календарний рік.

Теги:
#Пенсійний фонд #Субсидія #Субсидії #ДІЯ