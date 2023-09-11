Субсидії 2023: як оформити допомогу від держави через інтернет
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На подачу заяви треба близько пів години
В Україні триває оформлення субсидії на найближчий опалювальний період. Він почнеться з жовтня. Подавати документи на отримання допомоги від держави треба в Пенсійний фонд, адже з грудня 2022 саме вони опікуються призначенням субсидій.
Зробити заявку на отримання такого виду допомоги можна прийшовши в Пенсійний фонд самостійно або онлайн, скориставшися порталом Пенсійного фонду або порталом "Дія". Обидва веб-інструменти достатньо зручні і трошки схожі. Аби зайти на них, треба авторизуватися за допомогою електронного підпису.
Далі на порталі Пенсійного фонду можна обрати два види подачі заявки. Один з них експериментальний — спрощений, кількість заповнюваних документів зведена до мінімуму. Основну частину їх Пенсійний фонд візьме самостійно з різних реєстрів. "Телеграф" публікував детальну інструкцію як виглядає цей процес.
Подача заявки на субсидію на порталі "Дія"
Після того як ви авторизувалися або зареєструвалися в разі відсутності облікового запису на diia.gov.ua, вам треба в розділі "Послуги" у верхній строчці обрати підрозділ "Пенсії, пільги та допомога". Після натискання з'явиться вікно "Заява на субсидію".
Коли ви перейдете в потрібний розділ, там буде кнопка "Подати заяву". Тепер треба вносити дані. Перевіряємо особисті дані, в разі помилок правимо у кабінеті користувача.
Серед даних які треба внести:
- наявність шлюбу,
- адресу за якою бажаєте отримувати субсидію,
- наявність заборгованостей,
- інформацію щодо комунальних послуг, на які потрібна субсидія,
- дані про співмешканців,
- спосіб отримання субсидії,
- додаткові характеристики житлового приміщення.
Декларація про доходи при подачі документів онлайн також заповнюється прямо в "Дії". Там же додаються відомості про придбане майно, сплачені послуги та транспортні засоби.
Документи які потрібні для отримання субсидії:
- заява про призначення,
- декларація про доходи і витрати особи (ці документи заповнюються онлайн).
Додатково можуть бути додані:
- договір оренди житла,
- різні довідки про доходи (інформація про які відсутня в відповідних органах),
- документи про не проживання когось з членів домогосподарства на території помешкання на яке отримують субсидію, зокрема це можуть бути довідки про навчання в іншому місті, договір оренди в іншому місці, довідки про перебування на лікуванні,
- довідка ВПО за потреби.
Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканцям приватного сектора, або власникам будинків з опаленням твердим чи рідким паливом доступний ще один вид субсидії. На відміну від звичайної, вона надається раз на календарний рік.