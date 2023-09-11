Субсидії 2023: як оформити допомогу від держави через інтернет

На подачу заяви треба близько пів години

В Україні триває оформлення субсидії на найближчий опалювальний період. Він почнеться з жовтня. Подавати документи на отримання допомоги від держави треба в Пенсійний фонд, адже з грудня 2022 саме вони опікуються призначенням субсидій.

Зробити заявку на отримання такого виду допомоги можна прийшовши в Пенсійний фонд самостійно або онлайн, скориставшися порталом Пенсійного фонду або порталом "Дія". Обидва веб-інструменти достатньо зручні і трошки схожі. Аби зайти на них, треба авторизуватися за допомогою електронного підпису.

Далі на порталі Пенсійного фонду можна обрати два види подачі заявки. Один з них експериментальний — спрощений, кількість заповнюваних документів зведена до мінімуму. Основну частину їх Пенсійний фонд візьме самостійно з різних реєстрів. "Телеграф" публікував детальну інструкцію як виглядає цей процес.

Подача заявки на субсидію на порталі "Дія"

Після того як ви авторизувалися або зареєструвалися в разі відсутності облікового запису на diia.gov.ua, вам треба в розділі "Послуги" у верхній строчці обрати підрозділ "Пенсії, пільги та допомога". Після натискання з'явиться вікно "Заява на субсидію".

Знаходите відповідний розділ в другому стовпчику

Далі треба пролиснути до пункту "Заява на субсидію"

Коли ви перейдете в потрібний розділ, там буде кнопка "Подати заяву". Тепер треба вносити дані. Перевіряємо особисті дані, в разі помилок правимо у кабінеті користувача.

Серед даних які треба внести:

наявність шлюбу,

адресу за якою бажаєте отримувати субсидію,

наявність заборгованостей,

інформацію щодо комунальних послуг, на які потрібна субсидія,

дані про співмешканців,

спосіб отримання субсидії,

додаткові характеристики житлового приміщення.

Декларація про доходи при подачі документів онлайн також заповнюється прямо в "Дії". Там же додаються відомості про придбане майно, сплачені послуги та транспортні засоби.

Документи які потрібні для отримання субсидії:

заява про призначення,

декларація про доходи і витрати особи (ці документи заповнюються онлайн).

Додатково можуть бути додані:

договір оренди житла,

різні довідки про доходи (інформація про які відсутня в відповідних органах),

документи про не проживання когось з членів домогосподарства на території помешкання на яке отримують субсидію, зокрема це можуть бути довідки про навчання в іншому місті, договір оренди в іншому місці, довідки про перебування на лікуванні,

довідка ВПО за потреби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканцям приватного сектора, або власникам будинків з опаленням твердим чи рідким паливом доступний ще один вид субсидії. На відміну від звичайної, вона надається раз на календарний рік.