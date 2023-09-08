Чи можна отримати субсидію, якщо члени сім’ї зареєстровані, але не проживають у будинку

Виплати отримати можна, тільки знадобляться додаткові документи

Через повномасштабне вторгнення росії на територію України багато людей опинилися в скрутному становищі — хтось залишив свій дім, хтось залишився без роботи, у когось доходи значно зменшились. Для усіх цих категорій громадян них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги, оскільки з початком опалювального сезону сума платіжки суттєво збільшується через появу послуги опалення.

Особливу категорію становлять громадяни, які мають у домогосподарстві зареєстрованих людей, які по факту там не проживають — такі випадки почастішали за період війни через міграцію та ВПО. Навіть у таких випадках можна отримати субсидію, повідомляється на сайті Безкоштовної правової допомоги.

"Якщо члени сім’ї, які зареєстровані, але не проживають у домогосподарстві, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце їх проживання, тоді дохід таких членів сім’ї при розрахунку до субсидії не враховуються, — пояснює начальник відділу безоплатної правової допомоги Харківського місцевого центру з надання БВПД Наталія Ярошенко. — У випадку, коли у складі домогосподарства кількість зареєстрованих членів домогосподарства, які фактично проживають, є меншою, ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства, які фактично в ньому проживають".

У такому випадку рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи та/або документів, що підтверджують "непроживання" особи за адресою домогосподарства, наголошує Ярошенко.

Раніше "Телеграф" писав, як заборгованість за комунальні послуги може призвести до позбавлення субсидії.