Субсидія на осінь: чи треба подавати документи знову

Минулоріч допомога на оплату ЖКП від держави сягала близько 1600 грн в середньому

Українці продовжуватимуть отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг навіть після підвищення тарифів та пенсій. Пенсійний фонд самостійно індексує виплати, для цього людям не потрібно звертатися особисто.

Невдовзі стартує опалювальний період, на який рахувати субсидії треба окремо. Для тих хто вже отримував субсидію раніше ситуація простіша — якщо влітку субсидія нараховувалась або було прописано що субсидія складає 0 грн, то виплати продовжать автоматично, скоригувавши їх відповідно сезону в разі відсутності змін у отримувача. Однак якщо субсидію ви не отримували, треба подати комплект документів до Пенсійного фонду або через інтернет, наприклад на порталі "Дія" чи порталі ПФУ.

Зазначимо, що є зміни про які обов'язково треба повідомляти протягом 30 днів після того, як вони сталися. Серед них зокрема не тільки зміна прізвища або зміна складу сім'ї. Пенсійний фонд слід інформувати про великі покупки або матеріальні витрати. Є певні категорії витрат, які все ж таки дозволяють отримувати допомогу від держави. Перевірити інформацію про свою житлову субсидію, її нарахування чи відмову можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборгованість за комунальні послуги може привести до позбавлення субсидії. Її не продовжать при наявності боргу понад 680 грн.