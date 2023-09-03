Чи вводитимуть обмеження для отримання житлових субсидій: українцям дали відповідь

У зв’язку з підвищенням тарифів можливо збільшення витрат

В Україні не планують запроваджувати нові обмеження для отримання субсидій на комунальні послуги. У бюджет-2024 буде закладено кошти для виплати громадянам допомоги на оплату ЖКГ.

Від осіб, які мають оформлені субсидії, не потрібні жодні дії. Про це повідомила заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак в ефірі "Українського радіо".

"Щодо субсидій жодних змін, які унеможливили б для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів може бути збільшення витрат", — сказала вона.

За її словами, Міністерство соцполітики проводить розрахунки, яка сума коштів потрібна у бюджеті наступного року. Марчак також наголосила, що уряд обережно ставиться до того, щоб фінансування субсидій відбувалося у повному обсязі.

"Не бачу підстав для будь-яких переживань. Гроші будуть, субсидії виплачуватимуться. Жодних обмежень не планується вводити", — наголосила Дар’я Марчак.

Вона також додала, що у механізмі виплат субсидій громадянам не відбулося жодних змін.

"Всі громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібні жодні дії. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для сім’ї, наприклад після підвищення тарифу", — зазначила заступник міністра.

Після підвищення житлово-комунальних тарифів автоматично буде перераховано розмір субсидії, щоб сім’я не сплачувала більше за комуналку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати заяву на отримання субсидії не виходячи з дому та всього у кілька кліків. Зробити це можна трьома способами.