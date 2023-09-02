Хто і чому може залишитися без субсидії: основні причини

За яких обставин можуть позбавити субсидії

У зв’язку з військовою агресією рф проти України багато людей опинилися в скрутному становищі – вимушені були покинути своє житло, залишилися без роботи, доходи значно зменшились. Для них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги, адже з початком опалювального сезону загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення. У такій ситуації можна оформити житлову субсидію. Але є й ряд причин, коли субсидію можна втратити.

Про основні причини позбавлення житлової субсидії розповіла начальник відділу безоплатної правової допомоги Харківського місцевого центру з надання БВПД Наталія Ярошенко.

Серед причин позбавлення субсидії – зміна місця проживання. Сюди входять й інші обставини, що виключають виплату субсидії (приміром, смерть одержувача).

"Позбавити субсидії можуть через борги з оплати комунальних послуг. Якщо прострочено понад три місяці заборгованості з оплати комуналки, витрат на управління багатоквартирним будинком, термін позовної давності якого не минув, та загальна сума якої перевищує 680 гривень, то виплата субсидії автоматично припиняється", — пояснює Ярошенко.

Залишитися без субсидії також можуть також ті, хто вказав хибний розмір доходів, занизив їх, водночас придбав високовартісні товари або послуги, набув право власності на суму понад 50 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде субсидія в опалювальний сезон і як її оформляти.