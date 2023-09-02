Кто и почему может остаться без субсидии: основные причины

В каких обстоятельствах могут лишить субсидии

В связи с военной агрессией россии против Украины многие оказались в затруднительном положении – вынуждены были покинуть свое жилье, остались без работы, доходы значительно уменьшились. Для них возникает вопрос, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, ведь с началом отопительного сезона общая сумма платежки существенно увеличивается в результате появления услуги отопления. В такой ситуации можно оформить жилищную субсидию. Но есть и ряд причин, когда можно потерять субсидию.

Об основных причинах лишения жилищной субсидии рассказала начальник отдела безвозмездной правовой помощи Харьковского местного центра по предоставлению БВПИ Наталья Ярошенко.

Среди причин лишения субсидии – смена места жительства. Сюда входят и другие обстоятельства, исключающие выплату субсидии (например, смерть получателя).

"Лишить субсидии могут из-за долгов по оплате коммунальных услуг. Если просрочено более трех месяцев задолженности по оплате коммуналки, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которого не истек, и общая сумма которой превышает 680 гривен, то выплата субсидии автоматически прекращается", — объясняет Ярошенко.

Остаться без субсидии также могут также те, кто указал ложный размер доходов, занизил их, приобрел высокостоимые товары или услуги, получил право собственности на сумму более 50 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет субсидия в отопительный сезон и как ее оформлять.