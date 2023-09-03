Будут ли вводить ограничения для получения жилищных субсидий: украинцам дали ответ

В связи с повышением тарифов может быть увеличение расходов

В Украине не планируют вводить новые ограничения для получения субсидий на коммунальные услуги. В бюджет-2024 будут заложены средства для выплаты гражданам помощи на оплату ЖКХ.

От лиц, имеющих оформленные субсидии, не требуется никаких действий. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире "Украинского радио".

"По субсидиям никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-то получение такой помощи, не предусматривается. Наоборот, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов может быть увеличение расходов", — сказала она.

По ее словам, Министерство соцполитики проводит расчеты, какая сумма средств нужна в бюджете в следующем году. Марчак также подчеркнула, что правительство осторожно относится к тому, чтобы финансирование субсидий происходило в полном объеме.

"Не вижу оснований для каких-либо переживаний. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться. Никаких ограничений не планируется вводить", — подчеркнула Дарья Марчак.

Она также добавила, что в механизме выплат субсидий гражданам не произошло никаких изменений.

"Все граждане, имеющие оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семьи, например после повышения тарифа", — отметила замминистра.

После повышения жилищно-коммунальных тарифов автоматически будет перечислен размер субсидии, чтобы семья не платила больше за коммуналку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявление на получение субсидии не выходя из дома и всего в несколько кликов. Сделать это можно тремя способами.