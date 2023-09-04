Субсидия на осень: нужно ли подавать документы снова

В прошлом году помощь на оплату ЖКУ от государства достигала около 1600 грн.

Украинцы будут продолжать получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, даже после повышения тарифов и пенсий. Пенсионный фонд самостоятельно индексирует выплаты, для этого людям не нужно обращаться лично.

Вскоре стартует отопительный период, на который следует считать субсидии отдельно. Для тех, кто уже получал субсидию ранее ситуация проще — если летом субсидия начислялась или было прописано, что субсидия составляет 0 грн, то выплаты продолжат автоматически, скорректировав их соответственно сезону в случае отсутствия изменений у получателя. Однако если субсидию вы не получали, нужно подать комплект документов в Пенсионный фонд или через интернет, например, на портале "Действие" или портале ПФУ.

Отметим, что есть изменения, о которых обязательно нужно сообщать в течение 30 дней после того, как они произошли. Среди них, в частности, не только смена фамилии или изменение состава семьи. Пенсионный фонд следует информировать о крупных покупках или материальных затратах. Есть определенные категории расходов, которые все же разрешают получать помощь от государства. Проверить информацию о своей жилищной субсидии, ее начислении или отказе можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что задолженность за коммунальные услуги может привести к лишению субсидии. Ее не продлят при наличии долга более 680 грн.