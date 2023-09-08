Можно ли получить субсидию, если члены семьи зарегистрированы, но не проживают в доме

Выплаты получить можно, только понадобятся дополнительные документы

Из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многие оказались в затруднительном положении — кто-то оставил свой дом, кто-то остался без работы, у кого-то доходы значительно уменьшились. Для всех этих категорий граждан возникает вопрос, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поскольку с началом отопительного сезона сумма платежки существенно увеличивается из-за появления услуги отопления.

Особую категорию составляют граждане, имеющие в домохозяйстве зарегистрированных людей, которые по факту там не проживают — такие участились за период войны из-за миграции и ВПЛ. Даже в таких случаях можно получить субсидию, сообщается на сайте Бесплатной правовой помощи.

"Если члены семьи, которые зарегистрированы, но не проживают в домохозяйстве, предоставят подтверждающие документы о фактическом месте их жительства, тогда доход таких членов семьи при расчете к субсидии не учитываются", — поясняет начальник отдела безвозмездной правовой помощи Харьковского местного центра предоставления БВПД Наталья Ярошенко.— В случае, когда в составе домохозяйства количество зарегистрированных членов домохозяйства, фактически проживающих, меньше, чем количество членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на зарегистрированных по этому адресу членов домохозяйства, фактически в нем проживающих".

В таком случае решение принимается на основании актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица и/или документов, подтверждающих "непроживание" лица по адресу домохозяйства, подчеркивает Ярошенко.

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