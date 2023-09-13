Проверка будет более жесткой: почему могут забрать субсидию

Следует внимательно заполнять декларацию и честно указывать доходы

В Украине происходит перерасчет субсидий на отопительный период. Часть пользователей пройдет его автоматически. Некоторым придется подать документы снова. Однако следует помнить – данные, указанные в декларации, проходят верификацию. Это проверка по государственным реестрам.

В 2023 планировали усиленную проверку. Просмотрят данные из реестров Пенсионного фонда, налоговой, миграционной службы и Минюста (регистрация актов гражданского состояния). Глава Министерства соцзащиты Оксана Жолнович отмечала, что заявка после попадания в Пенсионный фонд автоматически обменивается данными с реестрами. Это с одной стороны дает возможность предлагать субсидию тем, кто в ней действительно нуждается, а также предупредит проблемы — отобранную субсидию или возврат средств от того, кто подал заявку не имея права на такой вид помощи.

Среди таких людей – владельцы крупных депозитов, транспортных средств, дополнительных источников дохода. Специалисты могут увидеть зарегистрированные машины, реквизиты документов, таможенное оформление, источник доходов и их признаки. Проверки будут в три этапа. Кроме заявки будут проверять реестры при назначении помощи и после ее получения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае изменения материального положения или состава семьи человек должен сам сообщить в ПФУ в 30-дневный срок. В случае больших приобретений или расходов субсидии могут лишить.