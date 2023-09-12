Субсидии на осень: кому не пересчитают автоматически

Перерасчет без вмешательства получателя могут произвести в двух случаях

Получателями субсидии в Украине могут стать многие, чей доход не позволяет полноценно платить стоимость коммунальных услуг. С октября стартует отопительный период предоставления такого вида государственной помощи. Часть украинцев получит субсидию автоматически.

Как объяснили во Львовской ОВА, это касается тех получателей, которым субсидия начислялась и летом, или ее исчисление составило 0 грн. Сумма субсидии станет известна после расчета, основанного на информации из госреестра физлиц, уплате ЕСВ, доходах, госстраховании, отсутствии задолженности по ЖКХ.

Если в количестве или составе зарегистрированных лиц что-то изменилось, или произошли изменения социального положения, о которых следует предупреждать ПФУ, на субсидию нужно подавать снова. Также готовить комплект документов должны те, кто отказывался на неотапливаемый период от субсидии, чтобы пользоваться льготой, а также те, кто решил получать ее впервые.

Напомним, обратиться за субсидией к государству можно только при наличии дохода и уплате ЕСВ. Если у человека нет работы, он должен быть официально зарегистрирован на бирже для получения помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где можно проверить наличие субсидии. Сделать это можно в личном кабинете на вебпорталах Пенсионного фонда и "Дии".