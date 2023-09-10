Субсидии в Украине: какие есть правила начисления помощи на оплату коммуналки

Оформить заявление на получение субсидии можно как лично, так и онлайн

В Украине некоторые категории граждан имеют право на получение помощи от государства для оплаты коммунальных услуг. Помимо оформления таких выплат украинцы также имеют возможность получить уголь и дрова. Однако есть ряд необходимых условий, при которых предоставляется помощь.

Субсидия предоставляется тем гражданам, чей платеж за коммуналку превышает предельно допустимый размер в отношении их дохода. Обратиться за начислением помощи имеют право как владельцы помещения, так и арендаторы. Об этом пишет 24 канал.

Какие нужны документы для оформления субсидии

Декларация о доходах;

Договор об аренде или документ, удостоверяющий право собственности на жилье.

Оформить заявление можно онлайн через "Дію" или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины или обратившись в сельсовет или ЦНАП с физическим заявлением.

Кто не сможет получить субсидию

граждане, уплачивавшие ЕСВ в течение 3 месяцев;

лица, владеющие авто, которому менее 5 лет;

владельцы квартиры более 130 квадратных метров или частного дома с метражом более 230 квадратных метров.

семьи, в которых есть совершеннолетние трудоспособные лица, которые не работают и не имеют статус безработного.

члены семей, которые имеют на своем счету не менее 100 тысяч гривен или за год до предоставления субсидии осуществляли финансовые операции на сумму 50 тысяч гривен.

Субсидия на дрова

Украины могут получить такую льготу только один раз в год. Для этого при оформлении заявления необходимо указать об этой потребности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году в Украине планируют упростить процесс оформления субсидии для граждан. Начисления будут автоматически учитывать повышение тарифов.