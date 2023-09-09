Субсидии в 2024 году будут оформлять проще: власти готовят приятный сюрприз

Оформление льготы будет упрощено и начисления будут автоматически учитывать повышение тарифов — обещает Минсоцполитики

В условиях войны возможность получить жилищную субсидию для многих граждан стала финансовым спасением. Начислением и назначением жилищных субсидий осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по экстерриториальному принципу, что позволяет обеспечить право людей на помощь в условиях, когда они вынужденно изменили свое место жительства. Все процедуры можно пройти онлайн на порталах Действие или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

В 2024 году правительство продолжит выплачивать жилищные субсидии в полном объеме. Обещают упростить оформление льготы, при этом начисления будут автоматически учитывать повышение тарифов. Об этом рассказала украинскому радио первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"Те граждане, которые имеют оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например, после повышения тарифа . Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться", — заверила Дарья Марчак.

Согласно решению правительства, субсидия назначается при условии, что расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

По статистике прошлого отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1600 гривен пособия в месяц на жилищную субсидию. Учитывая повышение тарифов на электроэнергию, этой осенью размер пособия может возрасти.

В 2024 году также обещают индексацию пенсий, правда, сроки и размер повышения пока уточняются.

Ранее "Телегаф" писал, какие документы необходимы для получения субсидии и куда обращаться.