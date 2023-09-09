Субсидії у 2024 році оформлятимуть простіше: влада готує приємний сюрприз

Оформлення пільги буде спрощено і нарахування будуть автоматично враховувати підвищення тарифів — обіцяє Мінсоцполітики

В умовах війни можливість отримати житлову субсидію для багатьох громадян стала фінансовим порятунком. Нарахуванням та призначення житлових субсидій здійснює Пенсійний фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом, що дозволяє забезпечити право людей на допомогу в умовах, коли вони вимушено змінили своє місце проживання. Усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах Дія або ПФУ (заповнити необхідні форми та прикріпити скановані копії документів).

У 2024 році уряд продовжить виплачувати житлові субсидії у повному обсязі. Обіцяють також спростити оформлення пільги, при цьому нарахування будуть автоматично враховувати підвищення тарифів. Про це розповіла Українському Радіо перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб родина не сплачувала за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії будуть виплачуватися", — запевнила Дарина Марчак.

Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається за умови, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

За статистикою минулого опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Зважаючи на підвищення тарифів на електроенергію, цієї осені розмір допомоги може зрости.

У 2024 році також обіцяють індексацію пенсій, щоправда, строки і розмір підвищення поки уточнюються.

Раніше "Телегаф" писав, які документи необхідні для отримання субсидії та куди звертатися.