Еще один вид субсидии: с чем может помочь государство

Для тех, у кого индивидуальное отопление есть вариант субсидии и льготы на топливо

В Украине существует несколько видов субсидий, которые могут получать граждане нашей страны. Кроме обычной субсидии на оплату ЖКУ в многоквартирных домах, есть и другой вид помощи от государства. Это помощь государства на приобретение топлива для отопления, как в твердой, так и в жидкой форме (газ). Она, прежде всего, касается жителей частного сектора.

В Пенсионном фонде напоминают, что эта субсидия, в отличие от обычной, предоставляется на год. На нее влияет заработанное в прошлом году. Субсидию не назначат, если за месяц в среднем человек получал меньше минимальной заработной платы и/или не платил единый взнос соцстрахования в минимальном размере в течение трех месяцев в нужный период времени. Подать документы на получение такой субсидии можно на портале Пенсионного фонда и в самом учреждении по экстерриториальному признаку.

Следует также упомянуть о льготе на оплату услуг ЖКХ и приобретении твердого и жидкого бытового топлива. Льгота в размере 100% может предоставляться пенсионерам, проживающим в селе или поселке и ранее работавшим:

педагогами

медиками

фармацевтами

специалистами защиты растений

в музеях, библиотеках, заведениях культуры.

Льгота предоставляется только на пенсионера в рамках установленных норм. Члены семьи не учитываются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что долги за коммуналку могут стать причиной отказа в получении субсидии. На сезон осень-зима нуждаться в субсидии будут более 2 млн домохозяйств, считают эксперты.