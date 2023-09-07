Ще один вид субсидії: з чим може допомогти держава

Для тих, у кого опалення індивідуальне є варіант субсидії та пільги на паливо

В Україні є кілька видів субсидій, які можуть отримувати громадяни нашої країни. Окрім звичайної субсидії на оплату ЖКП у багатоквартирних будинках є й інший вид допомоги від держави. Це допомога держави на придбання палива для опалення, як в твердій, так і в рідкій формі (газ). Вона передусім стосується мешканців приватного сектору.

В Пенсійному фонді нагадують, що ця субсидія, на відміну від звичайної, надається на рік. На неї впливає зароблене в попередньому році. Субсидію не призначать, якщо за місяць в середньому людина отримувала менше мінімальної заробітної плати та/або не платила єдиний внесок соцстрахування у мінімальному розміру у період трьох місяців з потрібного часу. Подати документи на отримання такої субсидії можна на порталі Пенсійного фонду і в самій установі за екстериторіальною ознакою.

Варто також згадати про пільгу на оплату послуг ЖКГ та придбання твердого та рідкого річного побутового палива. Пільга у розмірі 100% може надаватися пенсіонерам, які проживають в селі або селищі і раніше працювали:

педагогами

медиками

фармацевтами

спеціалістами захисту рослин

в музеях, бібліотеках, закладах культури.

Пільга надається тільки на пенсіонера в рамках встановлених норм. Члени родини не включаються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що борги за комуналку можуть стати причиною відмови в отриманні субсидії. На сезон осінь-зима потребувати субсидію будуть понад 2 млн домогосподарств, вважають експерти.